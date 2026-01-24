Come muoversi tra mercati e cryptovalute ecco il workshop con esperti della Normale

Come navigare tra mercati tradizionali e criptovalute? Il workshop organizzato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa dal 26 al 28 gennaio 2026 riunisce esperti accademici e industriali per analizzare il ruolo della blockchain e delle infrastrutture di mercato nel futuro finanziario ed economico. Un'occasione per comprendere le sfide e le opportunità di un settore in continua evoluzione.

Pisa, 22 gennaio 2026 - In che modo la tecnologia blockchain, e la infrastruttura di mercato derivante, potrà plasmare il nostro futuro finanziario ed economico? Un gruppo internazionale di esperti del mondo accademico e industriale proverà a rispondere a questa domanda nel seminario DeFi & Crypto organizzato a Pisa dal gruppo di matematica finanziaria della Scuola Normale Superiore di Pisa, dal lunedì 26 a mercoledì 28 gennaio. Al centro delle giornate di studio ci sarà il mondo dei mercati finanziari decentralizzati (DeFi), della tecnologia blockchain e delle criptovalute, il cui giro di affari è in forte crescita anche in Italia.

