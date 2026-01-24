Come morì Winston Churchill? Il Regno Unito lo pianse in una cerimonia storica

Winston Churchill morì il 24 gennaio 1965 a Londra, all’età di 90 anni, dopo aver subito un grave ictus. La sua morte rappresentò una perdita significativa per il Regno Unito, che lo pianse con una cerimonia di grande rilievo. Leader emblematico e figura storica, Churchill lasciò un’eredità duratura nella politica e nella storia britannica.

Winston Churchill, uno dei leader più influenti del XX secolo e l’uomo che guidò il Regno Unito alla vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, si spegne all’età di 90 anni nella sua residenza di Londra il 24 gennaio 1965 alle 8:00 del mattino, a seguito di un grave ictus che lo aveva colpito alcuni giorni prima. Pochi giorni dopo, i funerali di Stato, seguiti da una folla numerosissima. Winston Churchill (fonte: The Churchill Project) Da tempo la salute di Churchill era in declino. L’età avanzata e i numerosi problemi fisici accumulati nel corso della sua lunga vita politica lo avevano indebolito. 🔗 Leggi su Cultweb.it

