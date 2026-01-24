Antonio Decaro, figura di rilievo nella politica locale, ha consolidato la sua posizione attraverso una gestione che ha segnato una netta differenza rispetto al passato. Figlio di Michele Emiliano, ha saputo interpretare e adattare le strategie politiche, contribuendo a ridefinire il ruolo e l’immagine del suo predecessore. Questo processo ha rappresentato un esempio di evoluzione e trasformazione nella leadership amministrativa, lasciando un’impronta significativa nel panorama politico regionale.

Dalla piazza convocata contro il paventato commissariamento per mafia del Comune di Bari, fino alla nomina della giunta. Il delfino è riuscito a intortarsi il maestro, e non era facile Decaro si inventa la delega “mare democratico”. La scialuppa per Emiliano Antonio Decaro è figlio politico di Michele Emiliano. Lo ha inventato lui quando, appena passato dalla procura di Bari al comune, lo chiamò dall’Anas per nominarlo assessore ai Trasporti. Nessuno si sarebbe aspettato il parricidio alle cozze pelose. Eppure il delfino è riuscito a intortarsi il maestro, e non era facile. Tutto iniziò sul palco di quella piazza convocata contro il paventato commissariamento per mafia del Comune di Bari sul finire del mandato di Decaro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Come il governatore Decaro ha reso il suo predecessore un orpello politico. Un piccolo capolavoro

Decaro (cintura nera di Tetris) fa la sua giunta (con dentro il predecessore Emiliano)Il governatore Decaro ha annunciato la composizione della sua nuova giunta, che include anche il predecessore Emiliano.

Leggi anche: Applausi per Decaro al suo arrivo al comitato elettorale, è stato eletto Governatore della Puglia – Il video

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Puglia, ecco la prima riunione per il governatore Antonio Decaro e i suoi assessori; Michele Emiliano affiancherà il governatore Decaro come consigliere giuridico; Regione Puglia. Presentata la giunta guidata dal governatore Decaro; Emiliano non sarà nella Giunta Decaro: pronto posto da consigliere giuridico del presidente.

Come il governatore Decaro ha reso il suo predecessore un orpello politico. Un piccolo capolavoroDalla piazza convocata contro il paventato commissariamento per mafia del Comune di Bari, fino alla nomina della giunta. Il delfino è riuscito a intortarsi il maestro, e non era facile ... ilfoglio.it

Rifiuti, in Puglia troppe discariche. Decaro rivede il piano: «Necessari gli impianti»Dopo la sanità e le vertenze occupazionali, la nuova giunta Decaro comincia ad occuparsi degli altri dossier urgenti sul tavolo. Assessori e dirigenti sono già al lavoro negli ... quotidianodipuglia.it

Paolo Pagliaro, capogruppo di FdI, la destra si presenta come partito di opposizione propositiva in Regione. Che opinione si è fatto sui primi provvedimenti del governatore Antonio Decaro - facebook.com facebook

Regione, Emiliano farà il consulente giuridico di Decaro. Il governatore: lo ringrazio della disponibilità x.com