Il Carc, Partito dei Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo, ha annunciato una serie di iniziative per contrastare l’attuale governo Meloni. Attraverso scioperi, presidii e manifestazioni coordinate, il movimento mira a esprimere il proprio dissenso e a promuovere una critica politica articolata, richiamando modelli storici di resistenza. La strategia si inserisce in un contesto di mobilitazioni che intendono mettere in discussione le scelte dell’esecutivo.

Scioperi, presidii coordinati e iniziative di piazza: il Carc, il Partito dei comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo, si prepara a “cacciare il governo Meloni” e “bloccare tutto”. Toni da rivoluzione e da insurrezione, sempre più alti passo dopo passo in un documento apparso sul sito degli antagonisti che sta facendo molto discutere. Delegittimazione dell'esecutivo a guida Giorgia Meloni, la costruzione di un nuovo ordine politico basato su “un blocco politico e sociale” incaricato di governare il paese. I neocomunisti del “movimento operaio e popolare”, del “movimento antagonista” e del “movimento comunista” sarebbero pronti a tutto per quello che nelle loro intenzioni dovrebbe essere il nuovo “governo popolare di liberazione”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Come il CLN con i nazisti", online la strategia rossa per "cacciare Meloni"

