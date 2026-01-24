Come il cervello coordina le nostre azioni con quelle degli altri? La ricerca condotta da Luca Bonini, docente di Neuroscienze cognitive all’Università di Parma, si propone di approfondire i meccanismi alla base dell’interazione sociale. Attraverso studi e analisi, il gruppo mira a comprendere come le funzioni cerebrali permettano di comunicare, collaborare e creare connessioni con gli altri, contribuendo a una visione più chiara dei processi neurologici coinvolti.

In che modo il cervello ci fa interagire con gli altri? È la domanda a cui ha provato a rispondere il gruppo di ricerca guidato da Luca Bonini, docente di Neuroscienze cognitive al Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma. Lo studio, pubblicato su Nature Communications, con prima autrice Cristina Rotunno, ha indagato come il cervello rappresenta, seleziona e coordina le nostre azioni con quelle degli altri. Il ruolo dei gangli della base . Se il contributo a questi processi delle aree della corteccia celebrale è stato ampiamente studiato negli ultimi anni, il ruolo dei gangli della base rimaneva poco chiaro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

