L’Extreme Heat Protocol è un sistema di sicurezza adottato durante le partite di tennis in condizioni climatiche estreme. Nel caso di Jannik Sinner agli Australian Open 2026, ha sospeso temporaneamente il match contro Eliot Spizzirri quando le temperature hanno raggiunto il grado 5, garantendo la salute dei giocatori e il corretto svolgimento della partita. Questo protocollo dimostra l’importanza di misure preventive in situazioni di rischio elevato.

Un match epico quello che è riuscito a vincere Jannik Sinner contro l’americano Eliot Spizzirri, nel terzo turno degli Australian Open 2026. Una vittoria in rimonta alla Rod Laver Arena di Melbourne, sullo score di 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 dopo 3 ore e 45 minuti di gioco. L’azzurro è stato costretto a far fronte alla difficoltà dei crampi che l’hanno condizionato in maniera chiara dal terzo game del terzo set e quasi immobilizzato nel successivo. Perso il servizio nel quarto game del terzo parziale (1-3), gli organizzatori hanno deciso di sospendere il match e chiudere il tetto del Centrale per le condizioni climatiche troppo estreme, legate alle alte temperature in aria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come funziona l’Extreme Heat Protocol che ha salvato Jannik Sinner: perché il grado 5 ha sospeso la partita

Che cos’è la Extreme Heat Protocol che ha salvato Jannik Sinner: perché il grado 5 ha sospeso la partitaL’Extreme Heat Protocol è una misura di sicurezza applicata durante le partite di tennis in condizioni climatiche estreme, per tutelare la salute dei giocatori.

Sinner infortunato, Jannik ha i crampi (e il match con Spizzirri viene sospeso per caldo). Cosa è successoDurante il match a Melbourne, Jannik Sinner ha accusato un principio di crampi, chiedendo assistenza medica all'inizio del terzo set contro Spizzirri.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Australian Open 2026, allerta caldo estremo: cosa prevede l’Extreme Heat Protocols; Allarme caldo agli Australian Open, previsti 40 gradi. Cambio orari: come funziona il protocollo; Perché il match di Sinner potrebbe essere sospeso all'Australian Open e cos'è l'Extreme Heat Protocol; IPTV, come fanno a beccarti e cosa si rischia.

Come funziona l’Extreme Heat Protocol che ha salvato Jannik Sinner: perché il grado 5 ha sospeso la partitaUn match epico quello che è riuscito a vincere Jannik Sinner contro l'americano Eliot Spizzirri, nel terzo turno degli Australian Open 2026. Una vittoria ... oasport.it

Perché il match di Sinner potrebbe essere sospeso all'Australian Open e cos'è l'Extreme Heat ProtocolTramite un algoritmo vengono monitorati gli effetti della temperatura sul corpo degli atleti e viene stilata una scala di intensità da 1 a 5. Ecco come funziona ... corrieredellosport.it

Perché il match di Sinner potrebbe essere sospeso all'Australian Open e cos'è l'Extreme Heat Protocol. Tramite un algoritmo vengono monitorati gli effetti della temperatura sul corpo degli atleti e viene stilata una scala di intensità da 1 a 5. Ecco come funziona - facebook.com facebook