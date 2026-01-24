Come funziona l’esclusiva nei rapporti di lavoro subordinato

L’esclusiva nei rapporti di lavoro subordinato rappresenta un vincolo che limita la possibilità del dipendente di svolgere attività professionali presso altre aziende o clienti. Tradizionalmente, questa clausola era comune nei contratti di lavoro più datati, imponendo un obbligo di esclusiva per tutelare gli interessi dell’azienda. Comprendere come funziona questa disciplina è importante per valutare i limiti e le possibilità di un rapporto lavorativo in ambito subordinato.

I contratti di lavoro "vecchio stampo" prevedevano spesso un obbligo di esclusiva generalizzato a carico del dipendente. Il lavoratore non poteva svolgere attività professionali ulteriori rispetto al rapporto di lavoro a tempo pieno instaurato con l'azienda. Questo tema è stato riformato dal cosiddetto "Decreto Trasparenza" che ha inciso in modo significativo sulla disciplina dei rapporti di lavoro, introducendo, tra le altre novità, un principio generale di divieto di esclusiva. Ai sensi della normativa vigente, infatti, il datore di lavoro non può vietare al dipendente di svolgere un'altra attività lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro concordato, né può riservargli un trattamento meno favorevole per questo motivo.

