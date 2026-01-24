Coltello nei bagni di una scuola media l’episodio durante la ricreazione Intervengono i Carabinieri

Durante la ricreazione in una scuola media, un alunno di seconda ha mostrato un coltello con una lama di circa 20 centimetri nei bagni. L’episodio ha richiesto l’intervento dei Carabinieri, che hanno gestito la situazione e avviato le verifiche del caso. La scuola ha preso misure per garantire la sicurezza degli studenti e approfondire quanto accaduto.

Un alunno di seconda media ha mostrato un coltello con una lama di circa 20 centimetri all’interno dei bagni della scuola, durante l’intervallo. Il gesto ha creato timore tra i compagni presenti. L’episodio si è verificato mercoledì in un istituto secondario di primo grado di Trieste ed è stato segnalato da Il Piccolo. Gli studenti che hanno assistito alla scena hanno avvertito gli insegnanti, che hanno informato la dirigenza scolastica. Da lì è partita la richiesta di intervento alle forze dell’ordine. Il coltello è stato sequestrato dai carabinieri, arrivati a scuola nel pomeriggio. Il dirigente scolastico Giovanni Busacca ha ricostruito le azioni intraprese dall’istituto: “La scuola si è attivata subito: intorno alle 15 abbiamo allertato le forze dell’ordine, sono intervenuti i carabinieri, e all’indomani abbiamo nuovamente chiesto un supporto affinché venissero fatti controlli per garantire le condizioni di massima tranquillità e che l’alunno non fosse in possesso di altre armi bianche.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Collaboratrice scolastica ferita a Parma durante una rissa tra studenti nei bagni della scuola mediaUna collaboratrice scolastica è rimasta ferita lunedì a Parma, mentre interveniva per separare due studenti coinvolti in una rissa nei bagni di una scuola media.

Rissa nei bagni di una scuola media a Parma, bidella ferita finisce in pronto soccorsoA Parma, una rissa tra studenti di terza media nei bagni della scuola ha coinvolto anche una bidella, rimasta ferita durante l'episodio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Aversa, coltello e rasoio nascosti nei bagni dell’Itis Volta: indagini in corso; Trovati due coltelli nel bagno della scuola; Trieste, alunno delle medie estrae un coltello a scuola per spaventare gli studenti più piccoli; Il coltello ce lo aveva nei pantaloni, nascosto dalla felpa. Secondo me voleva ucciderlo. Pochi studenti hanno deciso di rientrare a scuola all’Istituto professionale Einaudi Chiodo della Spezia, dentro il quale venerdì scorso si è consumato l’accoltellamento m.

Aversa, coltello e rasoio nascosti nei bagni dell’Itis Volta: indagini in corsoAversa (Caserta) - Un coltello e un rasoio nascosti nello sciacquone di un bagno. È il ritrovamento avvenuto ieri mattina all’interno dell’Istituto Tecnico ... pupia.tv

Porta un coltello a scuola a Trieste e intimorisce i compagniHa estratto un coltello con una lama lunga 20 centimetri nei bagni della scuola durante la ricreazione, intimorendo i compagni. E' accaduto mercoledì in una scuola secondaria di primo grado di Trieste ... ansa.it

«Mi consenta, con la stima profonda e l'affetto, qui no. La goliardia nera non esiste, è un caso di femminicidio e ritiro la domanda, forse stupida. Io in casa non ho un coltello di questo tipo, ce l'ho al mare quando ancora si usava per pescare, non lo tengo in ba - facebook.com facebook

In cucina può esserci un coltello bilama, perché no, è tenerlo in bagno che è strano. #ore14 x.com