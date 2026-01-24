Collestrada Campanile e piazza il restauro | È la vittoria di un’intera comunità

Il restauro del campanile e della piazza di Collestrada rappresenta un importante intervento di tutela e valorizzazione del patrimonio locale. Questa operazione riflette l’impegno della comunità nel preservare la propria storia, riconoscendo che la cura del territorio è fondamentale per mantenere vivo il senso di identità e di appartenenza, oggi e per le generazioni future.

"La cura di un borgo è la cura della memoria di chi lo ha vissuto e la costruzione del futuro per chi lo vivrà. Vedere il campanile e la piazza tornare alla loro bellezza originale è la vittoria di un’intera comunità". Esulta l’associazione Colle della Strada per l’avvio dei lavori di consolidamento del campanile e per il rifacimento della pavimentazione della piazza del piccolo borgo alle porte di Perugia. "Questi interventi - dicono dall’assocazione - non rappresentano solo un intervento di necessaria riqualificazione urbana, ma la rinascita di un simbolo identitario e la messa in sicurezza di un patrimonio che appartiene a tutta la comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

