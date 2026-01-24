Colleferro Fiocco azzurro in casa Di Mario Un grandissimo benvenuto a Vincenzo Elia

A Colleferro, un lieto evento ha arricchito la famiglia Di Mario con la nascita di Vincenzo. Mercoledì 7 gennaio, presso il Policlinico Gemelli di Roma, è nato il piccolo, portando gioia e speranza. Un benvenuto speciale a Vincenzo Elia, che si aggiunge con entusiasmo alla comunità locale, segnando un nuovo capitolo per la famiglia e il territorio.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Lo scorso Mercoledì 7 Gennaio, presso il Policlinico Gemelli di Roma, è venuto alla luce il bellissimo Vincenzo

