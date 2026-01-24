Colico arrestato il commesso viaggiatore della droga | era su un treno delle Olimpiadi

A Colico, nel Lecco, è stato arrestato un commesso viaggiatore sospettato di traffico di droga. L’uomo è stato fermato durante il transito su un treno collegato alle Olimpiadi, in un’operazione che ha portato al suo arresto. La Polizia ha proceduto alle verifiche per approfondire il suo ruolo nel traffico illecito, contribuendo alla sicurezza dell’evento e della zona.

Colico (Lecco), 24 gennaio 2026 – In manette il commesso viaggiatore della droga. E' stato fermato su un treno delle Olimpiadi. Aveva hashish, marijuana e pasticche all'oppio. Si tratta di uno straniero di 25 anni della Sierra Leone. Lo hanno arrestato gli agenti della Polizia ferroviaria di Lecco in stazione a Colico. Il controllo sul treno. I poliziotti hanno fermato il 25enne durante un controllo a bordo treno, un regionale partito da Sondrio e diretto a Milano, lungo quella che preso sarà la ferrovia dei Giochi olimpici. Dagli accertamenti è emerso che su di lui pendevano sua un ordine di dimora a Lecco, da cui quindi non avrebbe dovuto mai uscire, sia diversi precedenti di polizia per stupefacenti.

