Salvini nomina Tommy Robinson al ministero, suscitando attenzione su temi come droga, frodi, stalking e xenofobia. La sua leadership si concentra sulla lotta contro il consumo di cocaina e contro l’immigrazione irregolare, affrontando questioni di sicurezza e ordine pubblico. Questa scelta evidenzia le priorità del governo e il suo impegno nel contrasto a fenomeni sociali e criminali che influenzano la società italiana.

La lotta al consumo di droga è una delle sue più grandi battaglie e lo stesso l’ immigrazione irregolare. Sempre che a usare cocaina o a introdursi illegalmente in un Paese non siano persone che, in fondo, su tutto il resto la pensano come lui. In quel caso, Matteo Salvini è disposto anche ad aprire le porte del ministero dei Trasporti e a posare mano nella mano con loro. A meno che – ma ne dubitiamo – il vicepremier e leader della Lega non conosca il passato di Tommy Robinson, al secolo Stephen Lennon, la star dei neofascisti inglesi e organizzatore della marcia xenofoba che riempì le strade di Londra negli scorsi mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cocaina, frodi, stalking e xefonobia: Salvini porta al ministero Tommy Robinson, star dei neofascisti inglesi

Salvini mano nella mano con Tommy Robinson, la star violenta e razzista dei neofascisti inglesiMatteo Salvini è stato fotografato insieme a Tommy Robinson, figura nota per le sue posizioni controverse e le sue dichiarazioni considerate da molti come razziste e violente.

Leggi anche: Dalla vita in camper al centro cittadino fuori dalla porta: la star dei social sceglie Ferrara

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Cocaina, frodi, stalking e xefonobia: Salvini porta al ministero Tommy Robinson, star dei neofascisti inglesiLa lotta al consumo di droga è una delle sue più grandi battaglie e lo stesso l’ immigrazione irregolare. Sempre che a usare cocaina o a introdursi illegalmente in un Paese non siano persone che, in f ... ilfattoquotidiano.it

BARI - In azione la Squadra Mobile di Torino: la tessera usata per le frodi era collegata a un veicolo di servizio di un Commissariato della provincia di Bari - facebook.com facebook