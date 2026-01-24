Cocaina al posto dei calzetti per un 34enne a Pasian

Durante un controllo stradale a Pasian di Prato, i carabinieri hanno fermato un uomo di 34 anni, moldavo. Nel corso dell’intervento, è stato trovato in possesso di circa 200 grammi di cocaina nascosti nei pantaloni. L’arresto si è reso necessario per il possesso e il tentativo di occultamento di sostanze stupefacenti, evidenziando l’attività di contrasto alla droga nel territorio.

Era un normale controllo stradale nel centro di Pasian di Prato, quello che stamattina ha portato all'arresto di un 34enne moldavo, colto dai carabinieri in flagrante con 200 grammi di cocaina nascosti nei pantaloni. I militari sono stati subito insospettiti dall'atteggiamento nervoso dell'uomo.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Quasi un chilo di cocaina in casa e 41mila euro in contanti: arrestato 34enneUn uomo di 34 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di circa 900 grammi di cocaina e oltre 41 mila euro in contanti.

