Il palasport di Castel San Pietro Terme, ha ospitato giovani spadisti da tutta l’ Emilia-Romagna per la 2ª prova regionale di qualificazione ai campionati italiani per le categorie Cadetti e Giovani di spada. Per aggiudicarsi il pass, era determinante entrare tra il primo 30 % tra i Cadetti e nel primo 20 % tra i Giovani. E la parte del leone l’ha fatta il Circolo Schermistico Forlivese: i suoi giovani spadisti hanno conquistato la bellezza di 7 medaglie (su 16, ogni gara ha due bronzi) e tre vittorie, sulle 4 possibili. Tra le Giovani, addirittura, le forlivesi hanno monopolizzato il podio, con il primo, secondo e terzo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Circolo Forlivese super. Cadetti e Giovani a segno

Qualificazioni nazionali, grande prova del Circolo Schermistico Forlivese: ben sette podiNel fine settimana precedente Natale, il Circolo Schermistico Forlivese ha partecipato alle qualificazioni nazionali, ottenendo sette podi.

