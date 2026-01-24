Circolo Forlivese super Cadetti e Giovani a segno

Il palasport di Castel San Pietro Terme ha accolto giovani spadisti dell’Emilia-Romagna per la seconda prova regionale di qualificazione ai campionati italiani nelle categorie Cadetti e Giovani. L’evento ha visto in gara numerosi talenti locali e regionali, offrendo un momento di confronto e crescita per le giovani promesse della scherma.

Il palasport di Castel San Pietro Terme, ha ospitato giovani spadisti da tutta l’ Emilia-Romagna per la 2ª prova regionale di qualificazione ai campionati italiani per le categorie Cadetti e Giovani di spada. Per aggiudicarsi il pass, era determinante entrare tra il primo 30 % tra i Cadetti e nel primo 20 % tra i Giovani. E la parte del leone l’ha fatta il Circolo Schermistico Forlivese: i suoi giovani spadisti hanno conquistato la bellezza di 7 medaglie (su 16, ogni gara ha due bronzi) e tre vittorie, sulle 4 possibili. Tra le Giovani, addirittura, le forlivesi hanno monopolizzato il podio, con il primo, secondo e terzo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

