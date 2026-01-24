Cieli nuvolosi e pioggia temporali in serata

Il meteo a Bergamo per sabato 24 gennaio prevede una giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi e piogge, con temporali in serata. Al mattino, deboli precipitazioni accompagneranno le condizioni atmosferiche, con un miglioramento temporaneo nel pomeriggio. Tuttavia, dalle ore serali si attende una ripresa delle precipitazioni, con circa 4 millimetri di pioggia previsti nelle prossime ore.

Il meteo a Bergamo riserva per sabato 24 gennaio cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 4mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1212m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Previsioni a cura di 3bMeteo. In Lombardia Dopo le previsioni meteo a Bergamo, diamo uno sguardo alla Lombardia: correnti umide e più miti raggiungono la Regione, determinando molte nubi, foriere di deboli nevicate al mattino e rovesci in serata.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Cieli nuvolosi e qualche pioggia: temperature in lieve aumentoLe condizioni meteorologiche in Europa sono caratterizzate da cieli nuvolosi e occasionali piogge, con temperature in lieve aumento.

Leggi anche: Cieli poco nuvolosi, temperatura massimo a 6°

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Cieli nuvolosi e qualche pioggia: temperature in lieve aumento; METEO: Giovedì 22 gennaio con cieli nuvolosi e leggera pioggia; Meteo, cieli nuvolosi e qualche goccia di pioggia sulla Liguria: temperature in progressivo calo; Previsioni meteo, svolta nel weekend: meno freddo ma pioggia in arrivo.

Cieli nuvolosi e pioggia, temporali in serataMeteo a Bergamo per sabato 24 gennaio cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in ripresa dalla sera ... bergamonews.it

Meteo in Liguria, ancora freddo: venerdì torna la pioggia e la neve nell'entroterraGIOVEDI': l'alta pressione va parzialmente indebolendosi, favorendo l'arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio, sino a cieli nuvolosi dalla sera. Nello ... primocanale.it

PREVISIONI METEO 23 GENNAIO - 25 GENNAIO 2026. OGGI I CIELI SARANNO INIZIALMENTE POCO NUVOLOSI CON IL TEMPO CHE TENDE AD UN LENTO PEGGIORAMENTO. SABATO E DOMENICA I CIELI SARANNO IN PREVALENZA NUVOLOSI CO - facebook.com facebook