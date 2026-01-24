Ciclocross Puck Pieters torna a vincere a Maasmechelen Casasola ai piedi del podio

A Maasmechelen si è disputata la penultima tappa della Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026, con Puck Pieters che ha conquistato la vittoria nella categoria Elite donne. La gara ha visto anche la buona prestazione di Casasola, arrivato ai piedi del podio. Un evento importante nel calendario internazionale che conferma l’interesse crescente per questa disciplina.

Si è da poco conclusa la prova Elite donne a Maasmechelen, penultima tappa della Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026. Al termine dei sei giri sull'insidioso circuito belga, a vincere è stata l'olandese Puck Pieterse, che ottiene così la prima vittoria stagionale in CdM, l'ottava della carriera. L'atleta del team Fenix-Premier Tech ha preso il sopravvento nella seconda parte della gara, gestendo fino alla fine il suo vantaggio. Dietro invece il duo formato da Ceylin Alvarado e Amandine Fouquenet. Nei metri finali, l'olandese è però riuscita a precedere la francese, guadagnando un prezioso secondo posto dietro alla connazionale (+10).

