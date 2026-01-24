Ciclocross | oggi la tappa di Maasmechelen van der Poel ovviamente il più atteso

Oggi si svolge la tappa di Maasmechelen, penultima del circuito di coppa del mondo di ciclocross. L’evento si avvicina alla conclusione, prevista per domani nei Paesi Bassi. Tra i favoriti, van der Poel è certamente uno dei più attesi, in cerca di punti importanti per la classifica generale. La gara rappresenta un momento cruciale nella stagione di ciclocross, con molti atleti pronti a confrontarsi su un percorso impegnativo.

Undicesimo e penultimo appuntamento per la Coppa del Mondo di ciclocross che si avvicina alla conclusione (arriverà domani nei Paesi Bassi). Oggi la tappa belga di Maasmechelen, fondamentale ovviamente in chiave classifica finale. Solo due le gare in programma, quelle per gli élite, uomini e donne. Il nome più atteso, come ogni volta che si gareggia quest'anno e c'è lui presente nella startlist, è sicuramente quello di Mathieu van der Poel. Il neerlandese della Alpecin – Premier Tech è in testa alla classifica e punta al trionfo finale. Per adesso in Coppa lo score è di sei su sei, in generale dieci gare disputate, dieci vittorie in stagione.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Maasmechelen 2026 in DIRETTA: Van der Poel a caccia di un nuovo successoBenvenuti alla diretta testuale della tappa di Maasmechelen della Coppa del Mondo di ciclocross 20252026.

Ciclocross, Mathieu Van Der Poel salta la tappa di Coppa del Mondo di BenidormMathieu Van Der Poel non prenderà parte alla tappa di Coppa del Mondo di Benidorm della stagione 2025-2026.

