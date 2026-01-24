Ciclocross | neanche la foratura ferma Mathieu van der Poel altra vittoria in Coppa del Mondo a Maasmechelen

Mathieu van der Poel conquista ancora una volta una vittoria in Coppa del Mondo di ciclocross a Maasmechelen, dimostrando resistenza anche di fronte a una foratura. Nonostante un momento di difficoltà, il corridore neerlandese ha mantenuto il ritmo, confermando la sua leadership nella stagione. Questa vittoria sottolinea la sua determinazione e capacità di affrontare le sfide, consolidando il suo ruolo di protagonista nel circuito di ciclocross.

Non lo fermano i rivali, non ci riesce neanche la sfortuna in quel di Maasmechelen. Nonostante una foratura che ha costretto il neerlandese ad un tratto di difficoltà, arriva l’ennesima vittoria stagionale per Mathieu van der Poel. Dodici su dodici in stagione, sette su sette in Coppa del Mondo (e domani può chiudere il cerchio aggiudicandosi anche la classifica finale). Lo scenario è diverso dal solito con Del Grosso che ci prova nei confronti del compagno di squadra, van der Poel fora ed è costretto ad inseguire. Una volta cambiata bici non ce n’è più per nessuno: il neerlandese della Alpecin-Premier Tech riprende e stacca tutti, involandosi in solitaria verso il traguardo ad agguantare il 50mo successo nel massimo circuito internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

