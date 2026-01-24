Ciclo rifiuti e accoglienza | Quarta dice no alla tendopoli nei siti ex Nubile

Il dibattito sulla gestione dei rifiuti e l’accoglienza dei migranti si intensifica a Brindisi. Roberto Quarta, presidente della commissione Ambiente, evidenzia l’esigenza di un approccio coordinato e sostenibile, ritenendo non più praticabili soluzioni temporanee o emergenziali. In particolare, si discute della necessità di individuare strategie efficaci per i siti ex Nubile, evitando soluzioni che possano compromettere la coerenza e la sostenibilità del territorio.

BRINDISI - Si accende il confronto sulla gestione dei rifiuti e sull'accoglienza ai migranti. Roberto Quarta, in qualità di Presidente della commissione Ambiente, ha sollevato l'urgenza di una visione complessiva per i siti ex Nubile, sottolineando che non è più possibile procedere con "soluzioni.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Rilancio ciclo rifiuti: Roberto Quarta sollecita interventi sugli impianti comunaliRoberto Quarta, presidente della Commissione Ambiente, ha incontrato l’ingegner Stefano Morciano, dirigente del settore, per discutere del rilancio del ciclo dei rifiuti a Brindisi.

Leggi anche: Il meccanismo di riconoscimento dell’età sui siti porno? “Alcuni lo aggirano piazzando una foto di un adulto davanti alla webcam” e in molti vanno su siti poco sicuri. Cosa accade nei Paesi in cui il ‘blocco’ è in vigore

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Genova si candida a Capitale italiana del mare 2026; Nell'Agorà del Consiglio regionale Decaro presenta la nuova Giunta; Regione, ecco la nuova Giunta Decaro; Regione Puglia, parte il governo Decaro con quattro donne in giunta. Profili e deleghe degli assessori.

Corte Conti, ciclo rifiuti inefficiente e carente in SiciliaIn Sicilia il ciclo dei rifiuti è caratterizzato da gravi carenze programmatorie, organizzative, gestionali, informative ed attuative, che determinano a cascata ancor più gravi inefficienze nella ... ansa.it

Fine ciclo rifiuti, Pericu: E' priorità per Genova. Raccolta differenziata? Siamo al 53%L'assessore Pericu fornisce anche i primi dati sulla raccolta differenziata a Genova all'anno 2025: Siamo intorno a un 53%, ancora lontano dal raggiungimento del 65% a cui siamo obbligati. Nel 2026 ... primocanale.it

Dalla chiusura del ciclo dei rifiuti allo scolmatore del Bisagno, la Regione accelera sulla sicurezza del territorio. - facebook.com facebook

Fino ciclo rifiuti, Foscolo (Lega): “Non spetta alla Regione individuare il luogo dove realizzare l’impianto” x.com