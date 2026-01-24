Chivu | Sommer? E' colpa mia lo metto in difficoltà con certe richieste

L’allenatore dell’Inter, Chivu, ha commentato la recente vittoria sui Pisa, che porta i nerazzurri a sei punti di vantaggio sul Milan. Ha riconosciuto di aver messo in difficoltà Sommer con alcune richieste specifiche. La squadra si prepara ora alle prossime sfide, mentre il campionato prosegue con movimenti importanti in classifica, in attesa delle partite di Milan e Napoli.

"Ci siamo fatti gol da soli, ma la colpa è mia perché determinate richieste sono mie e metto in difficoltà Sommer". Dopo la sestina della sua Inter al Pisa, Cristian Chivu riveste per qualche minuto i panni del difensore e scende in campo al fianco del suo portiere, autore di un grave errore (con la partecipazione di Mkhitaryan e Zielinski) sullo 0-1 dei toscani. "Magari a volte esagero con determinate cose, ma mi fa piacere che mi seguano", aggiunge il tecnico romeno, che non vuol sentir parlare degli impegni delle avversarie dello scudetto. "Se guarderò Juve-Napoli e Roma-Milan? Io ho una grande passione per il calcio, ma a volte sono stanco perché vedo tante partite: la nostra, quella del prossimo avversario - spiega a Dazn -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Chivu a Dazn: «Ecco perché il cambio di Dimarco per Luis Henrique, su Sommer la colpa è mia e vi spiego perché. Questo weekend lo dedico alla mia famiglia, se lo merita»Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, commenta la recente vittoria contro il Pisa, spiegando le ragioni dietro alcune scelte di formazione, come il cambio di Dimarco con Luis Henrique e il coinvolgimento su Sommer.

Inter-Pisa, Chivu: “Colpa mia non di Sommer. Domani devo…”Durante la partita tra Inter e Pisa, Chivu ha dichiarato che la colpa è stata sua e non di Sommer.

