Chivu colpito da un coro speciale durante Inter-Pisa | C'è gente che capisce davvero

Dopo la partita tra Inter e Pisa, Cristian Chivu ha espresso gratitudine ai tifosi presenti allo stadio Meazza, in particolare a un settore specifico, per il supporto dimostrato. Durante il match, un coro speciale ha attirato la sua attenzione, lasciando un’impressione positiva: “C’è gente che capisce davvero”. Le parole del tecnico riflettono il valore del sostegno dei tifosi e l’importanza di un ambiente che riconosce e apprezza l’impegno della squadra.

