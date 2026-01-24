Chiese cristiane unite per la pace la laicità e la giustizia | firmato il primo patto ecumenico in Italia

A Bari è stato firmato il primo Patto ecumenico in Italia, un documento che sottolinea l’impegno delle chiese cristiane unite per promuovere la pace, la laicità e la giustizia. Questo patto rappresenta un passo importante verso il dialogo e la collaborazione tra le diverse confessioni, consolidando un percorso condiviso di testimonianza e rispetto reciproco, con un’attenzione particolare alla coerenza tra i valori dichiarati e le azioni concrete.

Ancor più che nella sostanza nella forma sta la forza del ’Patto per un cammino comune di testimonianza’, firmato a Bari. Si tratta del primo accordo sottoscritto insieme dai responsabili delle diverse confessioni cristiane presenti in Italia. Pace, tutela del Creato, lotta alle discriminazioni e alle diseguaglianze sociali, laicità: questi i temi di un documento agile, suddiviso in sei semplici articoli e dalla portata storica, prova tangibile e inedita di un impegno corale di cattolici, ortodossi, valdesi, protestanti e anglicani in spirito di unità nella diversità. Accanto al cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, c’erano tra gli altri il metropolita Polykarpos per la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ( Patriarcato ecumenico di Costantinopoli ), il metropolita Siluan per la diocesi ortodossa romena, Daniele Garrone, presidente della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, i responsabili dei luterani, del Patriarcato di Mosca, della Chiesa ortodossa bulgara, dei valdesi e dei battisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

