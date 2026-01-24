In un momento di grande dolore, papà Boulkhair esprime il suo pentimento e la sofferenza per la perdita di Aba, una tragedia che ha segnato profondamente la famiglia. La sua testimonianza rivela il peso di un lutto improvviso, con uno sguardo rivolto alla memoria della piccola Maria e alla difficile realtà che devono affrontare. Un racconto che mette in luce il dolore silenzioso di una famiglia colpita da una perdita improvvisa.

Arcola (La Spezia), 24 gennaio 2026 – Lo sguardo vuoto si accende soltanto quando parla di Maria, la piccola di famiglia. E’ nata lo scorso 5 gennaio e al suo ritorno a casa nel giorno della Befana nella piazzetta Mazzini del borgo di Baccano il fratello maggiore Zouhair ha organizzato una bella festa. Era felice insieme agli amici. Adesso quel ragazzo di 19 anni è in carcere per aver accoltellato e ucciso un suo coetaneo. Boulkhir Atif è un padre distrutto dal dolore e schiacciato da mille sensi di colpa e responsabilità che si annodano nella mente da giorni. Domande alle quali non riesce a darsi una spiegazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Chiedo perdono ai genitori”, il dolore di papà Boulkhair sconvolto per la morte di Aba

La Spezia, in migliaia ai funerali di Aba. Il vescovo: "Il dolore è di tutta la comunità"

L'ultimo applauso per Aba, migliaia di persone ai funerali: dolore, silenzio e palloncini

