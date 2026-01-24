chiedo perdono ai genitori di aba zouhair non vuol vedere il padre

Zouhair, membro della famiglia Atif, ha espresso il suo rifiuto di incontrare il padre, chiedendo perdono ai genitori di Aba. La famiglia vive da cinque anni in una modesta abitazione nel borgo di Baccano, nel comune di Arcola. Questo episodio evidenzia le tensioni familiari e le difficoltà emotive che attraversano i membri della famiglia, riflettendo una situazione complessa e delicata.

ARCOLA (La Spezia) La famiglia Atif risiede da cinque anni in una piccola casa all’ingresso del borgo collinare di Baccano, comune di Arcola. Da una settimana è sceso il silenzio lungo quei vicoli stretti dove le finestre quasi si sfiorano e nell’unica piazzetta, per la tragedia che ha sconvolto la comunità. Boulkhir Atif è il padre di Zouhair, il ragazzo di 19 anni che venerdì scorso ha ucciso con una coltellata il coetaneo Abanoub Youssef all’interno della scuola "Einaudi Chiodo" di Spezia. Ha avuto modo di parlare con suo figlio? "L’avvocato ci ha riferito che non se la sente di incontrarci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

