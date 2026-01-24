Chicago ritira la maglia di Rose il campione sfortunato Non ho rimpianti ho dato tutto

Chicago ha ritirato la maglia di Derrick Rose, il talentuoso ma sfortunato campione. Dopo la partita con i Knicks allo United Center, si è svolta una cerimonia commemorativa. Rose, prima scelta al draft, ha avuto un inizio brillante con i Bulls, distinguendosi per le sue prestazioni. Nonostante gli infortuni abbiano inciso sulla sua carriera, il giocatore ha dichiarato di non avere rimpianti, avendo sempre dato il massimo.

Derrick Rose è un colpo al cuore. Lo erano i suoi cambi di mano, il suo impatto, il suo basket. Un colpo al cuore è stata anche l'immagine di lui a terra sofferente, la testa appoggiata su un braccio, l'altro che tiene il ginocchio. Sarà un colpo al cuore, la cerimonia di questa notte, quando Chicago, la sua Chicago, ritirerà la sua maglia numero 1 allo United Center, dopo la partita contro i Knicks. Per sempre in alto, al fianco, tra gli altri, del 23 di Jordan e del 33 di Pippen. Rose è la scelta numero 1 al draft 2008 dei Bulls, che quell'anno avevano appena l'1% di possibilità di pescare la prima chiamata.

