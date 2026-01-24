Il capolavoro di Charlotte Delbo ’ Chi porterà queste parole? ’ sarà martedì prossimo, il 27 gennaio, alle 10 e alle 20.30, al Teatro delle Passioni di Modena. Si tratta di un’iniziativa in occasione della Giornata della Memoria. Unica opera teatrale dedicata alla deportazione femminile, in particolare di partigiane, nei campi di sterminio nazisti, ’ Chi porterà queste parole? ’ è l’opera teatrale di Charlotte Delbo, militante comunista, partigiana e drammaturga francese, di origini italiane, sopravvissuta ad Auschwitz. Uno dei testi più rappresentativi della letteratura resistenziale e concentrazionaria, conosciuto e apprezzato anche da Primo Levi, ’ Chi porterà queste parole? ’ rivive sul palco in una lettura scenica di particolare intensità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Chi porterà queste parole?’. Alle Passioni il capolavoro di Delbo

Il caso Erfan Soltani condannato a morte in Iran per il reato di “inimicizia contro Dio”: ecco cosa rischia chi partecipa alle proteste in queste oreIl caso di Erfan Soltani, condannato a morte in Iran per “inimicizia contro Dio” (moharebeh), evidenzia le conseguenze legali per chi prende parte alle recenti proteste.

Il caso Erfan Soltani condannato a morte in Iran per il reato di “inimicizia contro Dio”: ecco cosa rischia chi partecipa alle proteste in queste oreIl caso di Erfan Soltani, condannato a morte in Iran per “inimicizia contro Dio” (moharebeh), evidenzia i rischi per chi partecipa alle recenti proteste nel paese.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: ’Chi porterà queste parole?’. Alle Passioni il capolavoro di Delbo; Giorno della Memoria 2026: il programma di iniziative delle Biblioteche comunali fiorentine; Quello che ci ha fatto Mussolini; Spettacolo teatrale a Modena: 'Chi Porterà Queste Parole?' al Teatro delle Passioni.

’Chi porterà queste parole?’. Alle Passioni il capolavoro di DelboLo spettacolo teatrale ’Chi porterà queste parole?’ basato sul testo di Charlotte sarà sul palco martedì alle 10 ed alle 20.30 ... ilrestodelcarlino.it

Spettacolo teatrale a Modena: 'Chi Porterà Queste Parole?' al Teatro delle PassioniSpettacolo teatrale a Modena: CHI PORTERA' QUESTE PAROLE? Esplora temi vari. Un'opportunità unica per gli amanti del teatro. mentelocale.it

Le parole di stima reciproca di Anthony Edwards e Victor Wembanyama al termine del loro clamoroso duello in quel di San Antonio #cronachedibasket #nba #anthonyedwards #victorwembanyama - facebook.com facebook