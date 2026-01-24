Chi era Simone Bonino l' ex bodyguard di Alberto Genovese morto in un incidente a Milano dalla compagna alle foto con Samira Lui al ruolo a Terrazza Sentimento

Simone Bonino, ex bodyguard di Alberto Genovese, è stato recentemente protagonista di un tragico incidente a Milano. Prima di questa vicenda, Bonino aveva una lunga esperienza nel settore della sicurezza privata, collaborando con personaggi noti e partecipando alle feste di “Terrazza Sentimento”. La sua vita privata includeva una compagna e foto condivise con Samira Lui. La sua storia rimane intrisa di un percorso professionale legato alla sicurezza e a eventi pubblici di rilievo.

Bonino aveva lavorato per anni come bodyguard di personaggi famosi, ma il suo nome era diventato noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo ricoperto accanto all'imprenditore Alberto Genovese durante le feste di "Terrazza Sentimento"

Muore in un incidente l’ex bodyguard di Alberto Genovese: chi era Simone Bonino e cosa faceva a terrazza SentimentoSimone Bonino, 45 anni, è deceduto in un incidente avvenuto in corso Sempione a Milano.

Simone Bonino, chi era il bodyguard morto. Le foto con i vip (da Tyson a Samira Lui), il ricovero del 2024, il suo ruolo a casa GenoveseSimone Bonino, 45 anni, era noto come bodyguard e figura vicina a diverse personalità del mondo dello spettacolo e della criminalità organizzata.

Chi era Simone Bonino, il bodyguard dei vip morto in corso Sempione: le foto con Mike Tyson, l'amicizia con Massimo Boldi. Di Genovese disse: «Non mi ero accorto degli abusi»Il 45enne, fondatore nel 2020 della Motion Security di via Salvemini a Milano, aveva otto dipendenti: era punto di riferimento di attori e sportivi. L'ultimo post con l'attore e modello Alex Belli ... milano.corriere.it

Simone Bonino, morto nell’incidente in corso Sempione. Ecco chi era il bodyguard dei vipDa Alberto Genovese, l’imprenditore di Terrazza Sentimento, a Samira Lui passando per Ibrahimovic e Mike Tyson in tanti avevano affidato la propria sicurezza al 45enne ... msn.com

