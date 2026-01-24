Chi è Samira Lui la madrina del Carnevale di Santarcangelo 2026

Samira Lui, nota showgirl e protagonista de La Ruota della Fortuna, sarà la madrina del Carnevale di Santarcangelo 2026. Durante la 22ª edizione, aprirà il corso mascherato, accompagnando l’evento tra carri allegorici e un pubblico numeroso. La sua presenza rappresenta un momento di prestigio per questa tradizione storica, che ogni anno richiama numerosi visitatori e appassionati di questa festa popolare.

Rimini, 24 gennaio 2026 – Dal coro friulano alla prima serata televisiva, Samira Lui è pronta a trasformare il Carnevale di Santarcangelo in uno spettacolo a cielo aperto. Con il sorriso e la grinta che la rendono un volto amatissimo del piccolo schermo, la showgirl porterà in piazza tutta la sua esperienza televisiva, tra musica, carri e artisti di strada, confermando il suo ruolo di madrina d’eccezione della 22esima edizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quindici carri, la madrina Samira Lui e tanta allegria: Santarcangelo in festa per il carnevaleSantarcangelo si prepara a celebrare il Carnevale domenica 25 gennaio, con una manifestazione che coinvolge quindici carri, la madrina Samira Lui e numerose iniziative.

Il Carnevale di Santarcangelo: Samira Lui, carri allegorici e trampolieri per la 22esima edizioneIl Carnevale di Santarcangelo torna domenica 25 gennaio con la sua 22ª edizione.

