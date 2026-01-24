Chi è la moglie di Nicola Legrottaglie Erika Cerboni | Il nostro segreto è stata la castità per 5 anni

Erika Cerboni, moglie di Nicola Legrottaglie, ha condiviso pubblicamente il loro percorso di coppia, evidenziando un periodo di castità di cinque anni come scelta condivisa. Nicola Legrottaglie, ex calciatore di Juventus e Milan, è noto oltre che per la carriera sportiva anche per il suo impegno nel percorso spirituale. La loro storia riflette valori di rispetto e dedizione, elementi che caratterizzano la loro vita privata e pubblica.

Nicola Legrottaglie è noto per il suo ruolo di prim’ordine nel mondo del calcio, lui che ha vestito le maglie, fra le altre di Juventus e Milan, ma anche per il suo percorso spirituale. Fra il 2008 e il 2013, quando ha conosciuto la sua attuale moglie, Erika Cerboni, l’ex bianconero ha vissuto un periodo di castità dopo aver intrapreso un percorso di fede. Nicola Legrottaglie è sposato da 6 anni con la sua attuale compagna, Erika Cerboni, e i due, prima di unirsi in matrimonio, hanno deciso di compiere un percorso di fede e di castità: «Ci siamo conosciuti nel 2008 – le parole dell’ex calciatore – poi nel 2013 ci siamo sposati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

