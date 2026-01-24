Chi è Cyril Descours l’ex compagno di Alessandra Martines e perché è finita | Ha scelto una donna più semplice

Cyril Descours è un imprenditore francese noto per la sua relazione con l'attrice italiana Alessandra Martines. La loro storia ha attirato l'attenzione dei media, anche a causa del passato di Martines con il regista Claude Lelouch. La fine della relazione tra Martines e Descours è stata attribuita a una scelta personale di lui, che avrebbe preferito una donna più semplice. Questa vicenda evidenzia le diverse direzioni che possono prendere le vite sentimentali di figure pubbliche.

Alessandra Martines, prima di conoscere Cyril Descours, è stata sposata con il regista francesce Claude Lelouch. La coppia ha avuto una figlia, Stella, oggi 20 enne. Una storia d'amore importante quella di Cyril Descours con Alessandra Martines che nel 2008 si sono sposati e poco dopo hanno avuto anche un figlio di nome Hugo.Un figlio molto desiderato e arrivato quando Alessandra Martines aveva 49 anni, "Non conto il passare degli anni, mio figlio Hugo è venuto in maniera naturale. È stato molto voluto, soprattutto dal papà Cyril Descours", ha dichiarato l'attrice nell'intervista su Rai Uno. L'amore però ad un certo è finito come ha confessato l'attrice nel salotto di Domenica In a Mara Venier: "Sono single.

