Chi è Ahu Ya?tu Piril – La forza di una donna | età origini marito figli altezza Instagram
Ahu Ya?tu, attrice turca nota per il ruolo di Piril in
Tra gli attori turchi de La forza di una donna c’è Ahu Ya?tu, che interpreta Piril. Quest’ultima è la seconda moglie di Sarp e non rappresenta un personaggio protagonista. Infatti, non è presente nella trama assiduamente. L’attrice è ospite della terza puntata di C’è Posta per Te 2026, insieme ai colleghi Feyazz Duman (Arif) e Caner Cindoruk (Sarp). Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sull’interprete di Piril. La forza di una donna, Ahu Ya?tu biografia: anni, di dov’è, altezza, carriera. Leggi anche: Chi è Engin Akyürek di Io sono Farah: età, fidanzata, Instagram, film e serie. La conosciamo in Italia come Piril, la seconda moglie di Sarp, ma in realtà è presente nei cast di vari film e serie TV turchi. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
"LA FORZA DI UNA DONNA" Feyyaz Duman (ARIF), Caner Cindoruk (SARP) e Ahu Yagtu (PIRIL) ospiti di "C'è Posta per TE" Solo a noi sono piaciuti tantissimo - facebook.com facebook
