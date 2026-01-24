Cheddira al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo attaccante del Lecce L'attaccante, ex Sassuolo e di proprietà del Napoli, si prepara a inserirsi nella rosa del Lecce, in una posizione competitiva con Stulic. Con l'infortunio di Camarda che lo terrà fuori per alcune settimane, Cheddira rappresenta un’opzione interessante per i fantallenatori alla ricerca di alternative affidabili in attacco. Di seguito, analisi delle sue caratteristiche e delle performance recenti.

Complice lo stop forzato di Camarda, che rimarrà fuori dai due ai tre mesi, il Lecce è corso subito ai ripari prendendo in prestito dal Napoli Walid Cheddira. L'attaccante aveva iniziato la stagione a Sassuolo, dove ha giocato finora 16 partite in campionato con una rete. Il classe 1998 torna in Puglia dopo l'esperienza, dal 2021 al 2023, col Bari che gli aprì le porte della Serie A a Frosinone, dove mise a segno sette gol in 35 presenze. Da lì il passaggio al Napoli, durato solamente dal luglio all'agosto 2024, e le cessioni in prestito all'Espanyol e agli emiliani di Grosso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cheddira al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo attaccante del Lecce

