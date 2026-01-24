CHE TEMPO CHE FA | GLI OSPITI DI DOMENICA 25 GENNAIO TRA HOLLYWOOD E ITALIA

Da bubinoblog 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 25 gennaio 2026, alle ore 19:30, torna su Nove e Discovery+ “Che Tempo Che Fa”, condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. L’appuntamento, in diretta, propone un dialogo tra ospiti italiani e internazionali, offrendo uno sguardo sulla cultura, l’attualità e l’intrattenimento. La trasmissione si distingue per un approccio sobrio e informativo, proponendo approfondimenti e interviste di qualità.

Domenica 25 gennaio 2026  dalle  ore 19:30  in diretta sul  Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “ Che Tempo Che Fa ”  di  Fabio Fazio, con  Luciana Littizzetto  e  Filippa Lagerbäck.  Ospiti della puntata: in esclusiva  Noah Wyle, vincitore del Golden Globe e dell’Emmy Award come Miglior attore protagonista per la serie di enorme successo internazionale “ The Pitt ”, di cui è anche produttore, in occasione del debutto della seconda stagione in esclusiva su  HBO Max. Claudio Regeni, Paola Deffendi  e  l’avvocata Alessandra Ballerini, a dieci anni dal rapimento di  Giulio Regeni,  avvenuto il 25 gennaio 2016 al Cairo, a cui è dedicato il documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

che tempo che fa gli ospiti di domenica 25 gennaio tra hollywood e italia

© Bubinoblog - CHE TEMPO CHE FA: GLI OSPITI DI DOMENICA 25 GENNAIO TRA HOLLYWOOD E ITALIA

CHE TEMPO CHE FA TRA CUCINA E SANREMO: GLI OSPITI DI DOMENICA 14 DICEMBREDomenica 14 dicembre 2025 alle 19:30 torna su Nove e Discovery+ il consueto appuntamento con “Che Tempo Che Fa”, condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Leggi anche: Che Tempo Che Fa, domenica 2 novembre: Antonella Clerici e Luca Argentero tra gli ospiti

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Che Tempo Che Fa | Domenica 18 gennaio la serata Ornella Senza Fine; Ornella Vanoni senza retorica: lo speciale elegante di Che tempo che fa che la Rai non ha saputo (o voluto) fare; Che Tempo Che Fa: stasera lo speciale Ornella senza fine dedicato alla Vanoni; Ornella senza fine, tutti gli ospiti dello speciale sul Nove dedicato a Vanoni.

che tempo che faChe tempo che fa, brividi per Ornella Vanoni, Fazio ‘brucia’ Sanremo e polemica contro la Rai: Che lezioneLa prima puntata dell’anno del talk show di Nove è stata un omaggio alla cantante milanese: dalla lettera di Luciana Littizzetto a Mollica, trionfo sui social ... libero.it

che tempo che faChe tempo che fa, l’emozionante omaggio a Ornella Vanoni e il suo ultimo duetto con MahmoodÈ andato in onda ieri sera sul Nove il tanto atteso speciale di Che tempo che fa dedicato a Ornella Vanoni, Ornella Senza Fine ... dire.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.