CHE TEMPO CHE FA | GLI OSPITI DI DOMENICA 25 GENNAIO TRA HOLLYWOOD E ITALIA

Domenica 25 gennaio 2026 dalle ore 19:30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “ Che Tempo Che Fa ” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti della puntata: in esclusiva Noah Wyle, vincitore del Golden Globe e dell’Emmy Award come Miglior attore protagonista per la serie di enorme successo internazionale “ The Pitt ”, di cui è anche produttore, in occasione del debutto della seconda stagione in esclusiva su HBO Max. Claudio Regeni, Paola Deffendi e l’avvocata Alessandra Ballerini, a dieci anni dal rapimento di Giulio Regeni, avvenuto il 25 gennaio 2016 al Cairo, a cui è dedicato il documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

