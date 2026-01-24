Che gaffe! Quotidiano portoghese annuncia la morte di Valentino Garavani ma usa l’immagine del suo imitatore Dario Ballantini

Un quotidiano portoghese ha erroneamente pubblicato un articolo annunciando la morte di Valentino Garavani, utilizzando invece un’immagine di Dario Ballantini, noto imitatore. Questo episodio evidenzia come errori di questo tipo possano verificarsi anche nel giornalismo internazionale, sottolineando l’importanza di verificare le fonti e le immagini prima della pubblicazione. La vicenda ha attirato l’attenzione, ricordando la necessità di attenzione ai dettagli nel mondo dell’informazione.

La stampa portoghese dopo l’annuncio della morte di Valentino Garavani usa uno scatto del suo imitatore Dario Ballantini Solo a crederlo sembra quasi una barzelletta, eppure è successo davvero. In Portogallo la stampa locale ha commesso una gaffe clamorosa: ha scambiato Valentino Garavani, ultimo tra gli imperatori della moda italiana e recentemente scomparso, con il suo imitatore storico Dario Ballantini. Dopo la notizia dello choc per la scomparsa di Valentino, è balzata sul web (diventata poi virale) un annuncio dal Portogallo che, però, portava con sé un errore clamoroso che ha fatto il giro del mondo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

L’addio a Valentino del suo imitatore, Dario Ballantini e l’incontro disastroso con lo stilistaDario Ballantini ricorda l’unico incontro diretto con Valentino, avvenuto alla prima romana del film di Gabriele Muccino con Will Smith, mentre era travestito da Valentino Rossi.

La terribile gaffe della stampa portoghese su Valentino. Cosa c'entra Dario BallantiniRecentemente, la stampa portoghese ha commesso un errore che ha suscitato sorpresa: ha confuso Valentino, celebre stilista, con Dario Ballantini, noto imitatore italiano.

