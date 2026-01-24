ChatGPT Go a 8 euro con pubblicità | conviene o merita l’acquisto il piano Plus scontato?

OpenAI propone ChatGPT Go a 8 euro al mese con pubblicità, offrendo un’opzione più economica rispetto al piano Plus. In questa guida, analizzeremo se questa soluzione può essere conveniente e se vale la pena considerarla, valutando aspetti come funzionalità, limiti e qualità dell’esperienza. Scopriamo insieme se questa proposta rappresenta un buon equilibrio tra costo e prestazioni per gli utenti interessati all’intelligenza artificiale accessibile.

Se stavi aspettando un modo per risparmiare sull’intelligenza artificiale, la notizia che OpenAI ha lanciato ChatGPT Go a 8 euro al mese potrebbe sembrarti la svolta che cercavi. L’idea di un piano intermedio tra la versione gratuita (ormai stretta a molti) e il costoso piano Plus da 23 euro era necessaria. Ma come spesso accade nel mondo tech, il diavolo si nasconde nei dettagli. E in questo caso, i dettagli sono piuttosto invadenti: si chiamano pubblicità. Ho testato a fondo le nuove opzioni e ho analizzato le reazioni degli utenti internazionali per capire se questo nuovo abbonamento merita l’acquisto o se è solo un modo per monetizzare l’utenza “light”. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

