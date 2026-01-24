Questa offerta di ChatGPT Go a 8 euro al mese, con pubblicità, rappresenta un’opzione da valutare per chi desidera risparmiare sull’utilizzo di intelligenza artificiale. Prima di scegliere, è importante considerare i vantaggi e gli eventuali compromessi rispetto al piano Plus tradizionale. Un confronto accurato può aiutarti a decidere se questa soluzione risponde alle tue esigenze, senza rinunciare alla qualità del servizio.

Se stavi aspettando un modo per risparmiare sull’intelligenza artificiale, la notizia che OpenAI ha lanciato ChatGPT Go a 8 euro al mese potrebbe sembrarti la svolta che cercavi. L’idea di un piano intermedio tra la versione gratuita (ormai stretta a molti) e il costoso piano Plus da 23 euro era necessaria. Ma come spesso accade nel mondo tech, il diavolo si nasconde nei dettagli. E in questo caso, i dettagli sono piuttosto invadenti: si chiamano pubblicità. Ho testato a fondo le nuove opzioni e ho analizzato le reazioni degli utenti internazionali per capire se questo nuovo abbonamento merita l’acquisto o se è solo un modo per monetizzare l’utenza “light”. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - ChatGPT Go a 8 euro con pubblicità: conviene o merita l’acquisto il piano Plus scontato?

OpenAI ha annunciato l’arrivo di ChatGPT Go in Italia, un nuovo piano di abbonamento al costo di 8 euro al mese.

