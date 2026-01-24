Chartago in jazz la domenica ha un nuovo suono a Porta Pescara
Chartago music club a Chieti propone una rassegna concerti fino al mese di aprile 2026Con ‘Chartago in Jazz’ la domenica pomeriggio diventa un momento da dedicare all’ascolto, all’incontro e al piacere della musica dal vivo. Un appuntamento fisso, intimo e di qualità, pensato per chi ama il jazz.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Prove con Domenico Ares Cartago e Beppe Sequestro per la presentazione del nuovo album… #musica #drums #jazz #abeatrecords #spirituality #infinitevibes Paola Tieppo - facebook.com facebook
