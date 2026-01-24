Cerreto Sannita Ciaburri attacca il rimpasto di giunta | Occasione mancata ora serve una vera alternativa

Fratelli d’Italia critica il recente rimpasto di giunta adottato dall’amministrazione comunale di Cerreto Sannita, ritenendolo un’occasione persa. La posizione del partito evidenzia l’esigenza di una vera alternativa politica per il futuro del paese. In questo articolo analizziamo le motivazioni della presa di posizione e le implicazioni per la governance locale. Tempo di lettura stimato: 3 minuti.

Tempo di lettura: 3 minuti Il recente rimpasto di giunta promosso dall’amministrazione comunale di Cerreto Sannita finisce nel mirino di Fratelli d’Italia. A intervenire con una presa di posizione netta è Gianmariamichele Ciaburri, responsabile territoriale del partito per la Valle del Titerno, che parla senza mezzi termini di “ennesima occasione mancata” per dare risposte concrete alla comunità. Secondo Ciaburri, il rimpasto non segna alcuna svolta politica o amministrativa, ma si inserisce in una linea di continuità che avrebbe già dimostrato tutti i suoi limiti. “Ancora una volta – afferma – si è preferito seguire logiche di conservazione anziché aprire una fase nuova improntata alla responsabilità, alla competenza e al dialogo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

