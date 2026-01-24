C’era anche lei è morta Frana travolge campeggio la notizia choc

Una frana ha colpito un campeggio a Mount Maunganui, nel nord della Nuova Zelanda, causando vittime e dispersi. Questa tragedia ha attirato l’attenzione anche in Italia, evidenziando i rischi legati agli eventi naturali improvvisi. Le operazioni di soccorso sono in corso, mentre le autorità cercano di fare luce sulle cause dell’incidente e di fornire supporto alle famiglie coinvolte.

Una tragedia che arriva dall'altra parte del mondo scuote anche l'Italia. Una frana ha travolto un campeggio a Mount Maunganui, nel nord della Nuova Zelanda, provocando vittime e dispersi. Un evento improvviso e devastante che ha coinvolto numerose persone presenti nell'area, trasformando una vacanza in un dramma. Con il passare delle ore, mentre proseguivano le ricerche, si erano moltiplicati gli appelli e le speranze di ritrovare superstiti. Tra i nomi dei dispersi c'era anche quello di un'adolescente italiana, per la quale familiari e amici attendevano notizie da quasi tre giorni. Nuova Zelanda, frana travolge campeggio. Molti dispersi – Il videoUna frana causata dalle intense piogge nel nord della Nuova Zelanda ha coinvolto un campeggio, provocando numerosi dispersi. Ci sono almeno due morti e molte persone disperse a causa di una frana che ha investito un campeggio in Nuova Zelanda

