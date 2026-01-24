Via Carducci sta attraversando una fase di trasformazione commerciale, con numerose chiusure di negozi artigianali e locali tradizionali. Al loro posto, si sono affermati esercizi etnici, alimentari e fast food, modificando l’identità del quartiere. Questa evoluzione riflette un cambiamento nel tessuto commerciale locale, mentre alcuni proprietari tentano di cedere le attività in vista di un ricambio generazionale, alla ricerca di nuove energie per preservare la tradizione di vicinato.

Da via di botteghe artigiane a quartier generale di alimentari e fast food etnici. Via Carducci, a due passi da piazza Roma, cambia volto e perde la sua identità e vocazione di un commercio locale che prova ancora a giocare l’ultima carta, quella della vendita dell’attività con un cambio generazionale di negozianti che hanno annunciato l’imminente chiusura mettendo in vendita però il negozio e sperando in nuove forze lavoro pronte a credere ancora nella bottega sotto casa. A fine mese abbasserà la saracinesca l’erboristeria Cicuta di Gaia Schiavoni, specializzata in rimedi naturali per la salute del proprio corpo e il benessere interiore dove è possibile trovare non solo prodotti di piante medicinali ma anche consigli personalizzati su integratori e prodotti di bellezza scelti per le esigenze della clientela. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centro, il commercio che cambia. Via Carducci, raffica di chiusure. Ora restano solo i negozi etnici

