Centrali di potabilizzazione del Cadf Maxi investimenti a Riva del Po

Nel 2025 si sono conclusi diversi interventi di manutenzione nelle centrali di potabilizzazione di Serravalle, Ro e Riva del Po, migliorando l’efficienza e la sicurezza del servizio idrico. Questi interventi rappresentano un passo importante per garantire acqua potabile di qualità, rispondendo alle esigenze della comunità e alle normative vigenti. La manutenzione periodica è fondamentale per mantenere il funzionamento ottimale delle infrastrutture idriche.

Il 2025 ha visto la fine di tanti interventi di manutenzione nelle centrali di potabilizzazione di Serravalle e di Ro e nel comune di Riva del Po. Lavori "che, pur non essendo subito visibili ai cittadini – precisa il Cadf – sono un tassello fondamentale per garantire il corretto funzionamento degli impianti e la continuità di un servizio essenziale come quello idropotabile". Alla centrale di potabilizzazione di Serravalle importante intervento di manutenzione straordinaria sul comparto di sollevamento finale, una delle sezioni più delicate dell'impianto, composta da 4 vasche di accumulo dalle quali l'acqua trattata viene immessa nella rete di distribuzione col ripristino delle superfici interne delle vasche, realizzazione di nuove impermeabilizzazioni, rifacimento delle guaine esterne di copertura e risanamento dei muri perimetrali. Nel 2025 la centrale di potabilizzazione di Ro è stata protagonista di tre interventi fondamentali per rendere il servizio idrico ancora più sicuro, efficiente e affidabile Nuove recinzioni nell'area golenale di Guarda per proteggere i pozzi collegati alla centr

