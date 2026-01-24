Cento membri del clero arrestati all’aeroporto di Minneapolis | protestavano in ginocchio contro l’Ice e le deportazioni di migranti

All'aeroporto di Minneapolis-St. Paul, circa cento membri del clero sono stati arrestati durante una manifestazione pacifica contro le politiche di deportazione e le misure restrittive sull'immigrazione adottate dall’amministrazione Trump. L’azione, condotta in modo non violento, ha visto i partecipanti inginocchiarsi in segno di protesta, evidenziando la loro opposizione alle norme restrittive in materia di immigrazione.

Circa cento membri del clero sono stati arrestati all’aeroporto internazionale di Minneapolis-St. Paul durante una manifestazione contro la stretta sull’immigrazione dell’amministrazione Trump in Minnesota. Per lo più religiosi cristiani e leader religiosi si sono radunati all’aeroporto, dove hanno sostenuto che alcuni aerei stessero deportando migranti detenuti, secondo Justin Lind-Ayres, pastore luterano a Minneapolis. I manifestanti si sono inginocchiati cantando inni e recitando il Padre Nostro con temperature polari, prima di essere ammanettati e portati via, come mostrano i video. Gli arresti sono avvenuti nel corso di una giornata di mobilitazione contro l’U. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Minneapolis, arrestati 100 preti: protestavano contro l’ICE e le politiche di TrumpA Minneapolis, cento membri del clero sono stati arrestati durante una manifestazione contro le politiche di immigrazione dell’ICE e dell’amministrazione Trump.

Minneapolis si ferma contro l’Ice: «Gli agenti vadano via». Cento religiosi arrestati, un’agente dell’Fbi si dimette per pressioni interneA Minneapolis, la popolazione ha deciso di sospendere le attività quotidiane, protestando contro l’Ice e le sue pratiche.

