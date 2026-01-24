Cecoslovacchia rivoluzione swing

La Cecoslovacchia degli anni ’60 attraversa un periodo di cambiamenti politici e culturali. Tra tensioni e speranze di riforme, il paese si trova nel mezzo di un fermento sociale che tenta di conciliare tradizione e modernità. In questo contesto, la musica swing emerge come simbolo di libertà e innovazione, riflettendo le attese e le sfide di un’epoca in evoluzione. Un momento di transizione che ha lasciato un’impronta significativa nella storia culturale del paese.

«E così la rivoluzione è rimandata a tempo indeterminato». «Già» dissi, infilandomi l’ancia in bocca. «Per motivi tecnici, no?». Questo scambio di battute rappresenta il fulminante incipit del romanzo I vigliacchi di Josef Škvorecký (Miraggi 2025, pp. 480, euro 26, prima edizione del 1958), bel botta e risposta tra il trombettista e il sassofonista tenore della jazz band di una cittadina cecoslovacca sospesa tra guerra e pace, liberazione e rivoluzione. Ecco di che pasta è fatto un vero racconto jazz. Kazuo Ishiguro – uno che di letteratura dovrebbe intendersene- ha dichiarato al New York Times: «Non ho mai letto un buon romanzo sul jazz», poi continua censurando Jack Kerouac ed elogiando A sud del confine, a ovest del sole (1992) del suo connazionale Haruki Murakami. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

