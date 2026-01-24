Mercoledì 28 gennaio al Teatro Verdi di Santa Croce va in scena

SANTA CROCE Al teatro Verdi di Santa Croce Scoppia uno scandalo. E’ questo il titolo dello spettacolo in programma mercoledì 28 gennaio. E’ il nuovo lavoro di Ivan Cotroneo con protagonisti Anna Valle e Gianmarco Saurino. Scandalo è una commedia sull’amore, su ciò che si può dire e non dire, fare e non fare. Laura (Anna Valle) ha cinquant’anni, è una scrittrice, ma soprattutto, per il mondo, letterario e non, è stata la “sposa bambina“ di uno scrittore molto famoso e molto più grande di lei, che è recentemente scomparso. Nella sua villa sull’Appia Antica, appena fuori Roma, in compagnia della sua editor Giulia e di un vicino, Roberto, e con l’aiuto di Maria, una ragazza che vive in casa, Laura sembra poco interessata sia a riprendere a scrivere che a riprendere a vivere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - C’è uno scandalo che fa notizia al Teatro Verdi

