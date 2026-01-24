C’è posta per te nella terza puntata Alessandra Amoroso e le star de La forza di una donna

Nella terza puntata di C’è posta per te 2026, in onda su Canale 5 e condotta da Maria De Filippi, si alterneranno momenti di emozione e confronto. In studio, Alessandra Amoroso e i protagonisti della serie La forza di una donna si confronteranno con i destinatari delle lettere, offrendo spunti di riflessione e solidarietà. Un appuntamento che invita a riflettere sui valori della famiglia e della resilienza.

C’è posta per te 2026, nella terza puntata del people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi in studio Alessandra Amoroso e i protagonisti della serie di successo La forza di una donna. Sabato 24 gennaio in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con le storie e le emozioni di C’è posta per te. Il people show che attraverso le parole sempre puntuali e toccanti di Maria De Filippi porta nelle case degli italiani racconti di gente comune che fanno riflettere sui rapporti umani, sull’importanza di concedere una seconda possibilità, di saper perdonare e di dire grazie alle persone care. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

A C’è Posta per te la sorpresa di Alessandra Amoroso e il cast de La forza di una donnaSabato 24 gennaio, C’è Posta per Te presenta un episodio speciale con Alessandra Amoroso, in una delle sue prime apparizioni da neomamma, e tre protagonisti della serie

Anticipazioni C’è Posta per Te, Alessandra Amoroso ospite della terza puntataIl 24 gennaio 2026, Maria De Filippi torna con una nuova puntata di C’è Posta per Te, il programma che da anni accompagna il pubblico del sabato sera italiano.

