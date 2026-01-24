C' è Posta per Te Leo vuole che le figlie Federica e Valentina facciano pace con la compagna | Sono buono ma non testicolo!

Nella puntata di C’è Posta per Te del 24 gennaio, Leo cerca di ricostruire il rapporto con le sue figlie, Federica e Valentina, da tre anni lontane dalla famiglia. La storia mette in luce le dinamiche di un padre che desidera riavvicinarsi alle proprie figlie e alla compagna Mari, in un tentativo di superare incomprensioni e riscoprire il valore della famiglia.

“Sta uscendo fuori che siete due viziate”, De Filippi a C’è posta per te rimprovera le figlie di LeoDurante una puntata di C’è posta per te, Maria De Filippi ha rimproverato le figlie di Leo, Federica e Valentina, evidenziando le tensioni familiari.

