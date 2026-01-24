C' è posta per te | il cast de La forza di una donna tra gli ospiti di stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 va in onda la terza puntata di C'è posta per te 2026, condotta da Maria De Filippi. Ospiti della serata saranno i protagonisti della serie La forza di una donna e una nota cantante italiana. L'evento rappresenta un’occasione per approfondire i temi trattati e conoscere meglio gli ospiti, in un appuntamento che unisce intrattenimento e riflessione. Ecco le anticipazioni sulla serata.

Nella terza puntata di C'è posta per te 2026, Maria De Filippi ospiterà i protagonisti della dizi La forza di una donna e un'amatissima cantante italiana: ecco le anticipazioni Per la terza settimana Maria De Filippi torna da protagonista nel sabato Mediaset con C'è posta per te 2026. Stasera su Canale 5, alle 21:20, andrà in onda una nuova puntata del suo people show, che da 25 anni tiene compagnia al pubblico. Tanti ospiti per la puntata di sabato 24 gennaio Come ogni settimana, "Queen Mary" verrà raggiunta in studio da ospiti famosi chiamati come "regalo speciale" nel racconto di alcune storie. Alessandra Amoroso a C'è posta per te: la prima visita da neomamma di Penelope a «nonna» Maria De Filippi Alessandra Amoroso riabbraccia Maria De Filippi per la prima volta da quando è diventata mamma di Penelope Maria, nata il 6 settembre 2025.

