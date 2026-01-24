C’è Posta per Te 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la terza puntata

Ecco le informazioni su come seguire la terza puntata di C’è Posta per Te 2026, in onda sabato 24 gennaio alle ore 21:45 su Canale 5. Il programma, condotto da Maria De Filippi, torna anche quest’anno con nuove storie da raccontare. Di seguito, scoprirai dove è possibile vedere lo spettacolo in streaming e in diretta tv.

. Questa sera, sabato 24 gennaio 2026, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la terza puntata di C’è Posta per Te 2026, lo storico programma di Maria De Filippi nato nel 2000. In questi anni, tra i numeri ospiti che hanno reso speciale una sorpresa, abbiamo visto attori come: Claudio Amendola, Beppe Fiorello, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Gabriel Garko, Marco Bocci, Giulia Michelini e star internazionali come Julia Roberts, Richard Gere, Sean Penn, Johnny Depp, Jude Law, Bradley Cooper, John Travolta, Dustin Hoffman, Patrick Dempsey, Robert De Niro e tanti altri. 🔗 Leggi su Tpi.it

C’è posta per te 2026 stasera su Canale 5, ospiti ed anticipazioni della terza puntata di sabato 24 gennaioTorna l’appuntamento con C’è posta per te , il people show campione d’ascolti del sabato sera di Canale 5. Scopriamo insieme gli ospiti protagonisti della terza puntata di stasera, sabato 24 ... superguidatv.it

C'è Posta Per Te, Maria De Filippi punta tutto sulla Turchia e una cantante pazzesca: cosa vedremoAlessandra Amoroso e gli attori di La Forza di una donna saranno gli ospiti di questa terza puntata del people show. libero.it

