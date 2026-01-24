Stasera, sabato 24 gennaio 2026, alle 21:45 su Canale 5, va in onda la terza puntata di C’è Posta per Te 2026. Il programma, condotto da Maria De Filippi, continua a proporre storie di confronto e emozioni. Ecco le anticipazioni e gli ospiti di questa puntata, nel rispetto della tradizione del format che coinvolge il pubblico con sensibilità e autenticità.

. Questa sera, sabato 24 gennaio 2026, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la terza puntata di C’è Posta per Te 2026, lo storico programma di Maria De Filippi nato nel 2000. In questi anni, tra i numeri ospiti che hanno reso speciale una sorpresa, abbiamo visto attori come: Claudio Amendola, Beppe Fiorello, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Gabriel Garko, Marco Bocci, Giulia Michelini e star internazionali come Julia Roberts, Richard Gere, Sean Penn, Johnny Depp, Jude Law, Bradley Cooper, John Travolta, Dustin Hoffman, Patrick Dempsey, Robert De Niro e tanti altri. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - C’è Posta per Te 2026: anticipazioni e ospiti della terza puntata, 24 gennaio

C’è posta per te 2026 stasera su Canale 5, ospiti ed anticipazioni della terza puntata di sabato 24 gennaioStasera su Canale 5 va in onda la terza puntata di “C’è posta per te”, il popolare programma di intrattenimento condotto da Maria De Filippi.

Leggi anche: C’è posta per te ospiti sabato 24 gennaio anticipazioni puntata

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Scopri gli ospiti della seconda puntata di C’è Posta per Te - C'è posta per te Diario | Witty TV; C’è Posta per Te su Canale 5, stasera in studio Emma e Stefano De Martino; C'è Posta per Te, stasera 24 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni; Sono Emma e Stefano De Martino gli ospiti della seconda puntata di C'è posta per te, in onda stasera.

C’è posta per te 2026 stasera su Canale 5, ospiti ed anticipazioni della terza puntata di sabato 24 gennaioTorna l’appuntamento con C’è posta per te , il people show campione d’ascolti del sabato sera di Canale 5. Scopriamo insieme gli ospiti protagonisti della terza puntata di stasera, sabato 24 ... superguidatv.it

C'è Posta Per Te, Maria De Filippi punta tutto sulla Turchia e una cantante pazzesca: cosa vedremoAlessandra Amoroso e gli attori di La Forza di una donna saranno gli ospiti di questa terza puntata del people show. libero.it

C’è Posta per Te, stasera 24 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni x.com

C’è posta per te, anticipazioni: gli ospiti della prima puntata di sabato 10 gennaio - facebook.com facebook