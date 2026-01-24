C’è l’esame Union Brescia Il Renate sogna il colpo

Il Renate prepara la trasferta al Rigamonti contro l’Union Brescia, con l’obiettivo di mantenere alta la posizione in classifica. Dopo l’espulsione di Simone Auriletto nell’ultima partita contro l’AlbinoLeffe, il tecnico Luciano Foschi deve scegliere il sostituto più adatto. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in questa fase della stagione.

Tutto gira intorno a come Luciano Foschi deciderà di sostituire Simone Auriletto, espulso domenica scorsa contro l’AlbinoLeffe e che quindi salterà la trasferta odierna al Rigamonti contro l’ Union Brescia. La questione spinosa dell’assenza del regista della difesa nerazzurra in un’occasione così delicata e su come verrà sostituito è stata oggetto di discussione nella lunga conferenza di domenica a Meda. Foschi è stato abbastanza chiaro, non si cambierà modulo. Anzi, la sua predilezione è quella di toccare il meno possibile, di evitare spostamenti di giocatori in ruoli non loro o ricoperti in poche occasioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

